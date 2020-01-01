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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:41 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية والمعمرة ومستلزمات البيت المصري ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،"الذي يقام تحت رعاية المحافظ.

جاء ذلك بحضور:اللواء هشام شادي السكرتير العام والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري،وإحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة والدكتور علاء سعيد مدير التعاون بالمحافظة.

ويشهد المعرض إشرافًا متكاملًا من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، كالصحة والطب البيطري والتموين والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة،حيث يتم وضع ضوابط ترتكز على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا.

وتفقد محافظ بني سويف المعرض، الذي أقامته المحافظة بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف بعنوان "أضحى مبارك"،وتحت رعاية المحافظ،لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية،والسلع الغذائية والأساسية من السكر والزيوت والمنظفات واللحوم المجمدة،والملابس الجاهزة والمفروشات، وأدوات وأواني منزلية، وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 35% عن مثيلاتها في الأسواق.

وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلع خلال العيد،حيث يشارك في إقامة وتنظيم الشادر التموين والغرفة التجارية وبمشاركة 4 شركات وعارضين منها شركة رفح التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والشركة المصرية لتجارة الجملة،ولجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز، وسيدات أعمال بني سويف بالغرفة التجارية.

وتجول المحافظ داخل المعرض، متابعا حركة البيع والشراء والتيسيرات المقدمة للمواطنين،والالتزام بالإجراءات الوقائية، متبادلا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض،مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوفرة بالمعرض، ومشجعا القائمين على التنظيم، معربًا لهم عن سعادته بمشاركة الشباب في إقامة المعرض، ومؤكدًا على دورهم الهام في هذا المنتج والعمل الحيوي الذي يخدم المواطن بكل فئاته.

فيما أعرب عدد كبير من المواطنين عن شكرهم الكبير للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها على توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن خاصة المواطن البسيط.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)
محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)
محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية (صور)
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم

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