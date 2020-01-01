بعد وفاتها بكورونا.. جامعة الفيوم تنعى أستاذة بكلية الطب

توفيت الدكتورة وسام الديب، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الفيوم، اليوم الخميس، يعد صراع دام لأكثر من شهر مع فيروس كورونا المستجد.و ينعى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتورة وسام الديب، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة، التي وافتها المنية اليوم الخميس، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.