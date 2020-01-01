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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تنفيذ 22 قرارًا بغلق وتشميع محال وبدرومات بدمياط الجديدة (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:38 م
غلق وتشميع محال
غلق وتشميع محال
علا العلاف
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قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، بشن حملة من إدارات التنمية وتراخيص التشغيل والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير.

وأوضح " محمد رجب " بأن حملة أسفرت عن تنفيذ عدد (٢٢) قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاط بالمخالفة للقانون، بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، موضحًا أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مضيفًا أن من يقوم بفض الجمع (الشمع) الأحمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 15 ألف جينه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا لتعديلات القانون (٤٥٣) لسنة ١٩٥٤م في شأن المحال الصناعية والتجارية والعامة.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع الأحياء، للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

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