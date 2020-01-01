تنفيذ 22 قرارًا بغلق وتشميع محال وبدرومات بدمياط الجديدة (صور)

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، بشن حملة من إدارات التنمية وتراخيص التشغيل والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير.وأوضح " محمد رجب " بأن حملة أسفرت عن تنفيذ عدد (٢٢) قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاط بالمخالفة للقانون، بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، موضحًا أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مضيفًا أن من يقوم بفض الجمع (الشمع) الأحمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 15 ألف جينه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا لتعديلات القانون (٤٥٣) لسنة ١٩٥٤م في شأن المحال الصناعية والتجارية والعامة.وأكد رئيس الجهاز على استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع الأحياء، للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.