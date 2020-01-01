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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 أطنان سكر حر مجهول المصدر في مصنع بالبساتين

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:37 م
سكر مجهول المصدر
سكر مجهول المصدر
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع "دون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين في محافظة القاهرة، وعثر بداخله على 3،070 طن سكر حر منتج منتهٍ، وتحت التعبئة مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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