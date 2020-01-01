البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعاتها لدى إغلاق معاملات الأسبوع- اليوم الخميس، مدعومة باستمرار الضغوط البيعية على أغلبية أسهم السوق نتيجة اتجاه المستثمرين نحو تغطية مراكزهم المالية المكشوفة "المارجن"، وذلك من خلال بيع بعض من أسهمهم لتقليص حجم المديونيات المستحقة عليهم لدى شركات الوساطة المالية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 574.9 مليار جنيه.هبط المؤشر الرئيسي للبورصة " إى جى إكس 30" بنسبة 1.66 %، بما يعادل 176 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 10441 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45%، بما يعادل 35.8 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1425.9 نقطة، فى الوقت الذى انخفض فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.27%، بما يعادل 51.26 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات التي لم تتخطَ قيمتها نحو 819.44 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 298.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 34.7 ألف صفقة بيع وشراء.