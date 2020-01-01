1000 كرتونة مواد غذائية وطن دواجن مجمدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن وصول 1000 كرتونة مواد غذائية وزن 12 كيلوجراما، بالإضافة إلى طن دواجن مجمدة، مقدمة من صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير".جاء ذلك خلال تفقده السيارات المحملة بالمواد الغذائية أمام ديوان عام المحافظة، بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، ومحمود رشدي، منسق صندوق تحيا مصر بقنا.وأوضح الداودي، في بيان صحفي، أن الكراتين والفراخ المجمدة سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين، لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها.وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير لدعم جميع الفئات الأكثر احتياجا، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن دعم صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير يأتي تأكيدا على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المهمة من المجتمع، موضحا أن المحافظة ترحب بكافة جهود صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير والارتقاء بالأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع المحافظة.