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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 3284 فيزا كارت لمستحقى مساعدات «تكافل وكرامة» بقنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:35 م
اللواء اشرف الداودى
اللواء اشرف الداودى محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، عن وصول 3284 فيزا كارت لمستحقى مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الجارى، موضحا أن الفيزات الجديدة منها 2194 فيزا كارت تكافل و1090 فيزا كارت كرامة ليصبح إجمالى فيزات تكافل 103 الآف و941 فيزا وإجمالي فيزات كرامة 57 و785 فيزا.

وأضاف محافظ قنا في بيان صحفي، أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أوضح حسين الباز، أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف الباز، أنه تم تسليم بطاقات الفيزا إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.

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