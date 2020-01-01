أحمد أدم يواصل تصوير «صابر وراضي»

يواصل الفنان أحمد ادم تصوير أحداث فيلم "صابر وراضي" الذي يعود من خلاله للسينما مرة أخرىـ ويتواجد أحمد أدم في أحد مواقع التصوير بمنطقة شبرامنت لتصوير عدد من المشاهد هناك قبل الانتقال للوكيشن الرئيسي بمدينة الإنتاج الأعلامي والذي يتم تجهزيه منذ فترة.يُشار إلى أن الفيلم توقف تصويره أكثر من مرة مؤخرًا، وكانت سمية الخشاب من المفترض أن تقوم بدور البطولة النسائية ولكن اعتذرت بشكل مفاجئ وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة رزان مغربي بدلًا منها، وتدور أحداث فيلم صابر وراضي في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال ومواطن بسيط، يقع كلا منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها.ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد أدم، رزان مغربي، محسن محي الدين، ودينا فؤاد، وساندي، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وانتاج السبكي.وكانت أخر أعمال الفنان أحمد أدم مسرحية "يا تصيب يا تخيب" الذي قدمها في السعودية وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.