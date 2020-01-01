مزيكا تطرح «قال لي المحبوب» للمنشد محمود هلال (فيديو)
الخميس 16/يوليه/2020 - 02:34 م
حسن أمينطباعة
طرحت شركة مزيكا أغنية دينية جديدة بعنوان "قال لى المحبوب" للمنشد محمود هلال، على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.
الأغنية كلمات تراث صوفى، وألحان وتوزيع موسيقي محمد بدرخان، وتقول كلمات "قال لى المحبوب":
قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا
قال لي أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بينـنا
ومضى عـــــام فلما جئته أطرق الباب عليه موهــنا
قال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالبـــاب هنا
قال لي أدركت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا
الأغنية كلمات تراث صوفى، وألحان وتوزيع موسيقي محمد بدرخان، وتقول كلمات "قال لى المحبوب":
قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا
قال لي أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بينـنا
ومضى عـــــام فلما جئته أطرق الباب عليه موهــنا
قال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالبـــاب هنا
قال لي أدركت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا