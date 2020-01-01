مزيكا تطرح «قال لي المحبوب» للمنشد محمود هلال (فيديو)

طرحت شركة مزيكا أغنية دينية جديدة بعنوان "قال لى المحبوب" للمنشد محمود هلال، على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.الأغنية كلمات تراث صوفى، وألحان وتوزيع موسيقي محمد بدرخان، وتقول كلمات "قال لى المحبوب":قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أناقال لي أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بينـناومضى عـــــام فلما جئته أطرق الباب عليه موهــناقال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالبـــاب هناقال لي أدركت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا