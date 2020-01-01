ثراء جبيل: سعيدة بالعرض الثاني لمسلسل «شبر ميه»

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالعرض الثاني لمسلسل "شبر ميه"، بعد النجاح الذي حققه العرض الأول للمسلسل.وقالت ثراء جبيل، في تصريحات صحفية: "شبر ميه مسلسل اجتماعي أسري مبهج، وهو من الأعمال القريبة جدًا لقلبي، كما إنني استمتعت كثيرًا بتقديم شخصية فريدة المحامية ضمن أحداث العمل".ويعرض مسلسل "شبر ميه" يوميًا على شاشة قناة "Dmc دراما"، في تمام الساعة الثامنة مساءً."شبر ميه" بطولة كل من أحمد السعدني، ثراء جبيل، مراد مكرم، محمد علي رزق، نهى عابدين، ندى موسى، نجلاء بدر، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد أخر من النجوم، وهو من إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي، وسيليمديا.