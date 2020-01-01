«فوزي»: القطاع الخاص مستعد للتعاون مع الحكومة لتطوير التجارة

أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية البنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص على أتم استعداد للتعاون مع الحكومة لتطوير التجارة الداخلية من خلال منظومة الشراكة وإقامة المشروعات.وأضاف فوزي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس، إن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود.وأشار رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن وزارة التموين كان لها دور كبير في تحقيق نقلة نوعية في تطوير التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية وتدشين أسواق، إضافة إلى منافذ لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق.