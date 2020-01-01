حبس 3 أشقاء قتلوا شابًا وأصابوا شقيقه في مشاجرة بالإسكندرية

قرر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بالبلطجة وقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بجوار استاد حرس الحدود بمنطقة المكس، بسبب الخلاف على قطعة أرض.كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصاب حول الواقعة بعد مثوله للشفاء، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 5 أشخاص، أولاد عم، بجوار استاد المكس، ووجود قتيل ومصاب.وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "محمد.م.م"، وشقيقيه محمود، ومصطفى، وطرف ثانٍ "محمود.ع"، و"خليل.ع"، بسبب الخلاف على قطعة أرض.أسفرت المشاجرة عن مقتل المدعو "محمود.ع"، متأثرا بإصابته بجروح طعنية بالبطن والصدر، باستخدام "مطواة" وإصابة شقيقه خليل، بجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقله إلى العناية المركزة فى حالة خطرة.تم إلقاء القبض على الأشقاء الثلاثة المتهمين، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.