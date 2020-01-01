«التموين»: احتياطي القمح يكفي 5.5 شهر

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 5.5 شهر من الاستهلاك، كما تكفي من السكر 6.5 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.وأعلنت وزارة التموين، في بيان، الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلي هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل قبل بداية موسم التوريد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا، حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، ما أدى إلى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلية المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.