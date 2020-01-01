العازف عزمي مجدي يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح الحكمة.. الجمعة

يحيي عازف الكمان عزمي مجدي، حفلًا موسيقيًا، على مسرح الحكمة بساقية الصاوي، الجمعة 26 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف وينتهي في العاشرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ويعد الحفل الأول بعد توقف الأنشطة الثقافية بسبب جائحة كورونا المستجد.ويقدم "عزمي" في الحفل، باقة من أجمل المقطوعات لعدد من الأغنيات الشهيرة، لكل من النجم العالمى إيد شيران مستخدمًا آلته المحببة الكمان، عمرو دياب، محمد حماقي، شيرين عبدالوهاب، أنغام وغيرهم من نجوم الفن، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل.