مديرة «القومي للترجمة»: نسعى لدمج الشباب في الحركة الثقافية

تنطلق اليوم أول مسابقة من نوعها تستهدف شباب المترجمين من طلاب الدراسات العليا الجامعات المصرية، والتي تقدمها وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.وقالت الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة: "سعداء للغاية لتقدير أهمية دور الترجمة ودمج الشباب في الحركة الثقافية، وبالتالي فإن المركز دائمًا ما أخذ على عاتقه دعم شباب المترجمين، وهو حريص دائمًا على القيام بعملية دمج الشباب في الحركة الثقافية، لإعدادهم للمستقبل والنهل من الثراء الثقافي والمعرفي؛ وهذا يؤكد الثقة التي يتمتع بها المركز".وأكدت: "يقوم المركز بمرافقة الشباب طلاب الجامعات بداية باختيار العمل، واستيفاء حقوق الملكية الفكرية، ثم عملية الترجمة والمراجعة".وعلى صعيد آخر، يتيح المركز كل الخدمات والمساعدات من خلال إتاحة إصداراته على موقع الوزارة، وتوفير كل سبل المساعدة لفريق العمل والمشرفين عليهم. وأنا أدعو الزملاء من أساتذة الجامعات للمشاركة بطلابهم في فرق عمل هذه المسابقة. وأتمنى كل التوفيق للفرق المشاركة".جدير بالذكر أن وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة ووزارة التعليم العالي، قد قامت خلال الشهور الماضية باجتماعات مكثفة لوضع الأطر التنفيذية لهذه المسابقة.شروط المسابقة:يقتصر التقدم للمسابقة على طلبة الدراسات العليا من أقسام اللغات بالجامعات الحكومية المصرية، ولا يزيد عمر المتقدم وقت التقدم للجائزة عن 35 عامًا، يقتصر التقدم للمسابقة على التسجيل من خلال استمارة التقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة فقط، ومن الممكن تشكيل فريق الترجمة بحد أقصى 5 أشخاص من الجامعة نفسها للعمل الواحد، كما يحق لكل جامعة ترشيح فريق ترجمة واحد عن كل لغة.ويبدأ تقديم الأعمال المشاركة في المسابقة بالتسجيل على موقع "ترجم"، وتحديد العمل المزمع ترجمته ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 16 يوليو.كما يتضمن الموقع الرسمي، والذي تم إطلاقه خصيصى للجائزة تحت اسم "ترجم، أبدع"، www.targem-eg.com جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة.