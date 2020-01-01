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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: توافر الأرز بالأسواق بسبب وجود فائض من العام الماضي

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:30 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على توافر الأرز بالأسواق بسبب وجود فائض من العام الماضي علاوة على زراعة 1.6 مليون فدان هذا العام، إلا أن المشكلة التي قد تواجه المنتجين هي انخفاض أسعاره، مؤكدًا أهمية عقد اجتماع بين وزارتي التموين والزراعة لبحث مشاكل البطاطس والأرز في أقرب وقت، وبحث قرار وقف تصدير البقوليات.

وجاء ذلك ردًا على أسئلة رجال الأعمال خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.

وردًا على تساؤل بشأن تخزين الحبوب، قال الوزير، إن البنك الإسلامي للتنمية، أعد دراسة لتأمين الحبوب في الدول التابعة، وانتهت الدراسة إلى أن مصر أفضل موقع مناسب لتخزين الحبوب مثل القمح والأرز، ولكن لم يتم بلورتها حتى الآن.

وبشأن شكاوى رجال الأعمال من المولات، قال الوزير، إنه سيعقد اجتماعًا مع أصحاب المولات لبحث آلية لتفضيل المنتجات المحلية.

وكان عدد من رجال الأعمال على رأسهم فؤاد حدرج، قد اشتكوا من منح، المولات التجارية، العلامات التجارية الأجنبية أفضلية فى العرض وحجز المحال المميزة فى المولات، بالإضافة إلى مزايا سعرية وقيمة إيجارية أقل بكثير فى مقابل أعباء كثيرة تتحملها العلامات التجارية المحلية، الأمر الذى يضع المنتج المصري فى منافسة غير متكافئة وغير عادلة، ربما تكون سياسية تجارية خاصة بأصحاب المولات، وهم أصحاب علامات تجارية فى نفس الوقت تنافس المنتج المصري، والنتيجة أن العلامة التجارية المصرية تتراجع فى مواجهة هذه السياسية التجارية.

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