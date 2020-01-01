أحمد فلوكس: اتحاربت من 4 دول و7 قنوات بسبب كلمة حق

قال الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي علي موقع "انستجرام"، إنه تعرض لظلم وافتراء بسبب قوله كلمة حق لبلده.وكتب: "في يوم من الأيام، وأنا لا أعمل رغم نجاحي وفي عز سواد أيامي، قُلت كلمة حق وهي حقيقة كانت وما زالت، ولم أخف أبدا ومقولتش أنا مالي".وتابع: "وقفت وقلت كلمه حق لبلدي، وبسبب كلمة الحق دي اتحاربت من ٤ دول و٧ قنوات تابعة لهم غير أجهزتهم، ماخفتش وماهمني وكنت واقف لوحدي وماهمنيش علشان أنا كنت على حق، اللي عارفني كويس عارف إن أنا راجل وحقاني ومبخافش".واختتم حديثه: "بالعكس يزيدني قوة، الحق يكون في العلن ويكون سيفه هو الرجولة والمواجهة والإصرار مهما كان أمامه من أعداء والباطل دايما يكون في الخفاء ويكون سيفه هو أحقر البشر وأشباه الرجال والكدب والتضليل والخسة والخداع".من ناحية أخرى، يستعد أحمد فلوكس للمشاركة في بطولة مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي خالد بن الوليد، وهو من بطولة ياسر جلال، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.