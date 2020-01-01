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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تفتتح غرفة المراقبة المركزية بـ«مرور الشرقية»

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:26 م
غرفة المراقبة المركزية
غرفة المراقبة المركزية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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افتتحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، غرفة المراقبة المركزية المطورة بإدارة مرور الشرقية، والتي تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة والمراقبة (أمنية- مرورية) لكل الميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وكل الأكمنة الحدودية لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية بنطاق المحافظة وتحقيق أعلى معدلات الأمن على الطرق لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطط وزارة الداخلية التي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد وصولًا إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقد تم تزويد غرفة المراقبة المركزية المطورة بأحدث الوسائل التكنولوجية وكاميرات المراقبة الحديثة، حيث يتم إدارة الأعمال بالغرفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة من قبل عناصر بشرية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورصد أي مخالفات أو معوقات مرورية ومتابعة انتشار الخدمات المرورية بكل المحاور للعمل على إزالة أي أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدوها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية بهدف رفع كفاءة العمل داخل كل قطاعات الوزارة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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