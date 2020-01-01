4 مرشحين جدد لانتخابات «الشيوخ» بالإسكندرية.. والإجمالي 43

تلقت لجنة استلام أوراق الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية اليوم الخميس، 4 طلبات خلال الساعات الأولى منذ الساعة 9 من صباحًا، ليرتفع العدد لـ43 مرشحًا، لليوم السادس على التوالي، وتستمر عملية التقديم حتى السبت المقبل.واستقبلت المحكمة اليوم، أوراق المتقدمين وهم "محمود محرز، ووليد سعيد محمد، ونعمة عبد الكريم أحمد، وعادل أحمد عبد الباقي" وجميعهم مستقلين.وقال محمود محرز، أحد المرشحين لمجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك من المقومات ما تستطيع أن تستحوذ به على مكانتها الطبيعية في قيادة العالم، حيث يواجه هذا الوطن العديد من التحديات على مستوي الأمن القومي وفي تنميه الشأن الداخلي.و أضاف "محرز" في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر في أشد الحاجة لخبرات أبنائها كل في تخصصه لاقتراح وتعديل التشريعات والقوانين التي تلمس الواقع وبناء عليه قررت خوض الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وانطلاقا من أمانة تستوجب التضحيات.وجاءت الطلبات المقدمة خلال الأيام الـ6 عبارة عن: "6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب: الشعب الجمهوري، والغد، ومصر بلدي، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور، و25 مستقلين"، جميعهم مرشحين على المقاعد".وكانت محكمة شرق الابتدائية أعلنت أن عدد طلبات إبداء الرغبة في الترشح للانتخابات ارتفع لـ 96 شهادة، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين الموظفين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح ودعوة الناخبين المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على أن تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري2020 وحتى 18 من الشهر ذاته من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.