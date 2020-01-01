محاكمة سيدة أشعلت النيران في شقة جارها بدار السلام.. 16 أغسطس

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 16 أغسطس، المقبل لنظر جلسات محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في شقة جارها لسرقة محتوياتها لوجود خلافات بينهما في منطقة دار السلام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.كشف قرار الإحالة قيام المتهمة "ضحى"، ربة منزل بإشعال النار عمدا في منزل المجني عليه "إبراهيم" بأن تمكنت من الدخول إلى المسكن بعد أن أوهمت الشاهد "م.ع" أنها ترغب في تغيير كالون الباب لفقدها مفاتيحه واصطحبته برفقتها لذلك الأمر، وما أن انتهت حتى دخلت المسكن ووصلت مصدرا حراريا ذي لهب مكشوف بخزانة الملابس وامتدت النيران حتى قضت على محتويات غرفة النوم.أضاف قرار الإحالة قيام المتهمة بسرقة شاشة تلفاز وحاسوب محمول وبالإضافة إلى الإتلاف العمدي لباب مسكن المجني عليه، مما ترتب عليه ضرر مالي قيمته خمسون جنيها وأكثر.وقال المجني عليه بأنه حال حضوره عرس ابنته أبلغه الجيران بتصاعد ألسنة اللهب من داخل شقته وما أن دخل المسكن وجد تبعثر المنقولات وإلتهام النيران لمحتويات غرفة النوم والاستيلاء على مقتنيات، وأوضح أن سبب ذلك خلاف مع المتهمة.واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاهد "م.ع"، مهندس بأنه حضرت إليه المتهمة في محل عمله لإصلاح المفاتيح واوهمته أنها فقدت مفاتيح مسكنها وترغب في تغيير كالون الباب واصطحبته برفقتها لذلك المسكن إلى أن تمكنت من ارتكاب فعلتها.