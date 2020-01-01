استمرار تلقى طلبات راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، متابعة تلقي لجان الانتخابات أوراق راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.وتستمر الهيئة عبر تلك اللجان في تلقي أوراق الترشح غدًا الجمعة، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، كما تقوم لجان الفحص والبت بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.ومن المقرر أن تعرض اللجان كشوف أسماء ورموز المرشحين في اليوم التالي، لإقفال باب الترشح وهو يوم الأحد الموافق 19 يوليو ولمدة ثلاثة أيام، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نفس الميعاد أسماء المرشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.