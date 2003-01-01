منع موظفي «المحامين» من الإلتحاق بعمل خاص

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، منع أي موظف من الالتحاق بأي عمل خاص، إلا بإذن كتابي سابق.وتضمن القرار أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين، العمل لحساب أي عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، أو من أعضاء النقابات الفرعية، وإلا تعرض لأشد أنواع الجزاء التي يتيحها القانون.كان نقيب المحامين، قرر تنفيذ 5 أحكام قضائية بإلغاء قرار الزوال فيما يترتب عليه.كما أصدر رجائي عطية، قرارا بنقل 3 موظفين، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 14 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتعديلاته، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.وقرر نقل عبد الله قاعود من شئون العاملين إلى استثمار مدينة نصر، وعمرو سلطان إلى استثمار مدينة نصر، وطه أحمد عبد الله من استثمار مدينة نصر إلى إدارة التفعيل.