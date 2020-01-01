إحالة عاطلين للمحاكمة لترويج 550 جرام هيروين بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح للمحاكمة؛ لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "سيد"، و"محمود" عاطلان، وأقرا بحيازتهما مخدر الهيروين الذى وزن بـ550 جراما، وترويجهما المخدر بقصد الكسب غير المشروع منه.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بترويج مخدر الهيروين بقصد التربح والكسب غير المشروع منه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.