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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:11 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
محمد عيسي
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كشفت مصادر قضائية عن تغييرات تشكيل مجلس القضاء الأعلى بعد إحالة كل من المستشار بدری عبد الفتاح بدري محمد- رئیس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حسين الصعيدي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية في ٣٠ يونيو الماضي، وكذلك بلوغ المستشار محمد محمد السيد عبد النبي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، السن القانونية في 11 من يوليو الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة "للدستور" أن التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى واللجنة السباعية لهيئة القضاء العالي يتضمن كل من: المستشار عبد الله أمين عصر، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، ويضم فى عضويته كلًا من، المستشار الدكتور فتحي المصري بكر العربي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالله عمر مصطفى شوضه، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشار نابليون حبيب أبو الخير- رئیس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عيد عبد الغني محمد سويلم، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار فرج موسي علي زاهر، رئيس محكمة استئناف طنطا.

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