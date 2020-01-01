استعجال التحريات عن صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الخميس، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام صاحب مخبز بالاستيلاء على 4 ملايين و406 آلاف جنيه من أموال الدعم بمدينة السلام.كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائى، مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ 4 ملايين و406 آلاف جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء.