ضبط 32 سلاحا و84 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري، و84 قضية مخدرات وتنفيذ 48509 أحكام قضائية متنوعة.وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (19) متهما.وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (240) دراجة نارية مخالفة.وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (22192) مخالفة مرورية.وفي مجال فحص السائقين تم فحص (95) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.