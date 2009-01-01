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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير بريطاني: أردوغان لا يتصور مواجهة قوى كبرى بينها مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:06 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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قالت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، إنه في ظل سماع أصوات طبول الحرب في كل أرجاء ليبيا، تلعب تركيا لعبة تضعها على حافة الهاوية العسكرية لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود بلاده للحرب في أكثر من جهة، مؤكدة أن غرور أردوغان يشبه "كعب آخيل"، فهو لا يتصور مواجهة القوى الإقليمية الكبرى مثل مصر وفرنسا أو دول الاتحاد الأوروبي في حال هجومه على اليونان، وهو ما يعنى خسائر كارثية لتركيا.


وتابعت، أن أردوغان لديه قوات على الأرض في كل من سوريا وليبيا والعراق، بينما تقوم قواته البحرية باستعراض للعضلات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت، أن نقطة الانطلاق القادمة لتركيا قد لا تكون بعيدة عن حدودها وهي اليونان والتي يسمع فيها أصوات طبول الحرب أكثر من ليبيا.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، يوم الثلاثاء، إنه إذا تعرضت اليونان لهجوم مسلح من جارتها التركية، فسوف تلجأ إلى قسم من معاهدة عام 2009 بشأن الاتحاد الأوروبي يُلزم الدول الأعضاء بتقديم المساعدة والمساعدة إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي تواجه عدوانًا مسلحًا.

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