تحرير 79 مخالفة تموينية فى حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 79 مخالفة تموينية، منها 47 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، وقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 32 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، منتجات دون تاريخ صلاحية، لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، قضايا أخرى تموينية.من جهته، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات التموينية اليومية لأحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف الاهتمام بالدور الرقابي على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين والتأكد من جودتها.وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، تسعى دائمًا لتحقيق كل سبل الرضا للمواطنين، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.