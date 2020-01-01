ضبط 5 منشآت تمارس نشاطا سياحيا دون ترخيص بالجيزة (صور)

نفذت الإدارة العامة للسياحة وبالتنسيق مع جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، بجانب أحياء الهرم والدقي والجهات المعنية، لتنفيذ حملة على بعض المنشآت التي تمارس النشاط السياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة ضمن أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٢٣٥ لسنه ٢٠٠٩.وأكدت المحافظة، أن اللجنة نجحت في ظبط 5 منشآت تشمل مطاعم وحلواني بنطاق كلا من حي الهرم وحي والدقي تمارس نشاط سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذة المنشآت.وأضافت، أن هناك تكليفات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت السياحية والغير سياحية للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وظبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.