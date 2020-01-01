انتشال جثة شاب غرق في ترعة المحمودية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة المحمودية، بعد الهرب من منزله للاستحمام بها، وأخطرت النيابة للتحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء الاستحمام بمياه ترعة المحمودية.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثة المتوفى، ويدعى محمد مدحت عبدالرازق، ١٨ سنة.وبالمعاينة والفحص تبين أن والده قام بحبسه بالمنزل لعدم القيام بالاستحمام بالترعة مرة أخرى، إلا أنه قام بالهرب الساعة الثالثة فجرا وتوجه للاستحمام بالترعة، مما أدى إلى غرقه وتم انتشال الجثة فجرا، وذلك وفقا لشهادة شهود العيان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.