مصرع طفل رضيع سقط من أعلى عربة كارو بسوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر عامين، مصرعه عقب سقوطه من أعلي عربة كارو ملك والده، أثناء اللهو عليها، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وجرى إيداع الجثة بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل م.ص.ص عمر عامين، ويقيم دائرة المركز.وقرر والده “ص.ص.ا” 31 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى عربة كارو ملكه سقط أرضًا مما أدي لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونزف بالمخ، ونفي الشبهة الجنائية.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.