29 قتيلا بفيضانات مفاجئة في إندونيسيا

ذكر مسئول في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة التي ضربت إقليم ساوث سولاويسي ارتفعت إلى 29 شخصًا.وقال إندرو يودو واريونو، رئيس الاستعداد الطارئ في وكالة الحماية المدنية المحلية، إن فرق البحث والإنقاذ تبحث عن 15 شخصا لا يزالوا مفقودين بعد ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات في مقاطعة نورث لوو.وقال: "وصلت المساعدات تدريجيا فيما أصبحت الطرق أكثر ملاءمة لسير السيارات".وذكر مسئولون إن أكثر من 15 ألف شخص تشردوا بعد فيضانات يوم الاثنين واتخذوا ملاذا في الملاجئ المؤقتة.يذكر أنه غالبا ما تقع الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا خلال الموسم المطير.