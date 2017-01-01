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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع المشروعات التنموية وإزالة المخالفات

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:01 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لأعضاء الجهاز التنفيذى، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ومديري العموم بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة، السكرتير العام للمحافظة.
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
وأكد محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع على المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية فى نطاقهم، مؤكدا متابعة ورصد نسب التنفيذ أولا بأول، وكذا الملاحظات التى قد تتعلق بطبيعة التنفيذ، مشيرا إلى التنسيق والتعاون الكامل مع القطاعات الخدمية أو المرافق التى يتبعها المشروع.

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة التنفيذ لمشروعات رفع كفاءة الطرق المحلية فى إطار المشروع الرئاسى بالمحافظات بتكلفة 10 مليار جنيه، والذى يخص الدقهلية منها ما يبلغ 234 مليون جنيه، ويخص كل وحدة محلية ما يقرب من 10 ملايين جنيه.

كما أكد المحافظ، ضرورة المتابعة الجادة لمشروعات الرى والموارد المائية والتى تتم لتبطين الترع بنطاق محافظة الدقهلية، وتستهدف الحفاظ على مياه النيل والقضاء على شكاوى المزارعين، مشددا على متابعة اعمال لجان مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص لدارسة السماح لها باستكمال البناء وتوصيل المرافق، وذلك وفقا لاشتراطات القانون والترخيص الصادر.
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
وأوضح المحافظ لمسئولى التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية، أنه لا مجاملة مطلقا فى هذا الشأن، مع أهمية الاستمرار فى المتابعة من قبل جميع الأجهزة للقضاء على مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة فى المهد ووجه لرؤساء الوحدات المحلية التعامل الجاد فى هذا الملف باعتبارها قضية قومية وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم ردعا للمخالفين.

كما أكد المحافظ على ضرورة التركيز الجاد لمتابعة كافة مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى أو الهيئة القومية وذلك لسرعة دخولها الخدمة.

من ناحية أخرى أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحية للمراكز والمدن والأحياء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد وتوفير تجهيزات إجراء الاستحقاق الدستورى "انتخابات مجلس الشيوخ" بالمقرات واللجان ومستلزمات العملية الانتخابية بنطاق المحافظة.
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
كما وجه المحافظ لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية لتفعيل القانون رقم 17 لسنه 2019 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وقد كلف المحافظ، السكرتير العام بأن يتم تخصيص نائب لكل رئيس مركز ومدينة وحى يكون مسئولا عن قطاع النظافة بالكامل، مشددا على أن يتم تقسيم نطاق المركز أو الحى إلى مربعات كل مربع له مشرفا عليه ومعه مجموعة من عمال النظافة حتى يتم متابعة أعمال هذا القطاع ومكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرين.

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من قبل مراقب الحسابات لأعمال صرف مرتبات عمال النظافة بشكل منتظم دون تأخير.

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