هذه الأعراض دليل على تعرض طفلك للتنمر (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان جمال الدين، استشاري علم النفسي، أن التنمور يكون عن طريق الإيذاء اللفظي أو الجسدي أو التحرش ودائما الشخص المتنمر يمارس التنمر عن طريق العنف والترهيب.وأضافت جمال الدين، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز "، أن التنمر يكون عن طريق نشر الشائعات عن شخص، وظهر في الآونة الأخيرة جهود للدولة في مواجهة التنمر من خلال مبادرات وحملات توعية.وأوضحت استشاري النفسي، أن من الأعراض دليل على تعرض طفلك للتنمر التبول اللا إداري، وينسحب اجتماعيا من أصدقائه في المدرسة مثلا، ويبتعد عن الأنشطة الاجتماعية.