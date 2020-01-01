روسيا: أمريكا تعمل على خلق بؤر توتر على حدودنا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية.وقال رودينكو -في تصريح صحفي اليوم الخميس-: "إن الولايات المتحدة، في إطار سياستها العامة لاحتواء روسيا، تُعير الاهتمام لخلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية"، مشيرًا إلى أن هذا سيجبر بلاده على استخدام الموارد المتاحة لمواجهة هذه التهديدات.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أن واشنطن تعتقد أنها ستتمكن بهذه الطريقة من صرف انتباه روسيا عن المشاركة في حل المزيد من المشاكل العالمية".وتابع: "أن الرد الوحيد الذي يمكننا تقديمه، هو الاعتماد على الإمكانات الموجودة والموارد التي تراكمت لدينا عبر تاريخنا، لحل ما يسمى بالصراعات المجمدة على حدودنا".