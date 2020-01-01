رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: أمريكا تعمل على خلق بؤر توتر على حدودنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:57 م
أندريه رودينكو
أندريه رودينكو
أ ش أ
طباعة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية.

وقال رودينكو -في تصريح صحفي اليوم الخميس-: "إن الولايات المتحدة، في إطار سياستها العامة لاحتواء روسيا، تُعير الاهتمام لخلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية"، مشيرًا إلى أن هذا سيجبر بلاده على استخدام الموارد المتاحة لمواجهة هذه التهديدات.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أن واشنطن تعتقد أنها ستتمكن بهذه الطريقة من صرف انتباه روسيا عن المشاركة في حل المزيد من المشاكل العالمية".

وتابع: "أن الرد الوحيد الذي يمكننا تقديمه، هو الاعتماد على الإمكانات الموجودة والموارد التي تراكمت لدينا عبر تاريخنا، لحل ما يسمى بالصراعات المجمدة على حدودنا".

موضوعات متعلقة

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

الصحة العالمية: كورونا قد يستمر عاما.. ودولة يمكن أن تضيع جهود العالم

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة تكشف عرضا جديدا لكورونا

بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 بأبوظبي

مزاد في لوس أنجلوس على إكسسوارات أبرز أفلام هوليوود

علماء يحللون سبب ندرة انتقال عدوى كورونا من الأم الحامل لجنينها

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

فريق «النفيخة» يقدم «100 سنة مزيكا» على المسرح المكشوف بالأوبرا

السيد نجم يكتب: نادى القصة.. ﺇلى أين؟

دار الإسلام تصدر ديوان «أنا وأنت وهذا الطريق» لمحمد الشربيني

علي الهلباوي يستأنف حفلاته بساقية الصاوي غدا