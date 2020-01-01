إصابة شخصين فى حادث تصادم بأسوان (صور)

وقع حادث تصادم سيارتين بإحدي نجوع قرى أبوالريش بمدينة أسوان، اليوم الخميس، وأسفر عن إصابة شخصين.وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وإصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.وانتقل نائب رئيس المدينة لشئون القرى قاسم معتصم، ومحمد ممدوح رئيس الوحدة المحلية لقري أبوالريش، وناصر بصري سكرتير القرية، للمعاينة وإزالة آثار الحادث من الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.كما تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وإصابة شخصين، وتوجهت القيادات الأمنية، ونائب رئيس المدينة لشئون القرى قاسم معتصم، ورئيس الوحده المحلية لقري أبوالريش، وناصر بصري سكرتير القرية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستباشر النيابة العامة التحقيقات.