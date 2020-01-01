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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اختتام صرف المرحلة الأولى من معاش «كرامة» اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:54 م
نيڤين القباج
نيڤين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزيرة التضامن نيڤين القباج، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة، اليوم الخميس، لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي الدعم على مرحلتين.

وأكدت وزارة التضامن، أن اليوم، سيشهد استكمال صرف المرحلة الأولى لمساعدات برنامج "كرامة" لـ1.2 مليون مستفيد.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه سيتم الصرف لمستفيدي "تكافل" والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد، الأحد المقبل، بالإضافة إلى إتاحة الصرف لمن تخلف خلال الشهر.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة" وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي 3.6 مليون أسرة، بما يشمل نحو 15 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي 1.63 مليار جنيه مصري.

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