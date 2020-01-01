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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة أسيوط في تصنيف «ليدن» الهولندي للبحث العلمي

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:53 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إدراج جامعة أسيوط فى تصنيف "ليدن" الهولندي لأول مرة لأفضل جامعات العالم في البحث العلمي والتي جاءت فى الترتيب 914 على مستوى العالم وهو التصنيف الذي يشمل تقييم نحو 30 ألف جامعة وتضمن إعلانه أفضل 1176 جامعة دولية.

وأشار رئيس الجامعة - في بيان اليوم - إلى أن إدراج جامعة أسيوط في ذلك التصنيف لأول مرة يُعد ثمرة جهود كافة القطاعات المعنية بملف التصنيف الدولي للجامعة وتكاتف الجهود من أجل تحسين ترتيبها وفقًا للمعايير المطبقة فى كافة التصنيفات الدولية، كما يمثل مقياسًا لتميز النشاط العلمي والحركة البحثية داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه وفقًا لتصنيف ليدن CWTS LEIDENU الهولندى للجامعات فإن جامعة أسيوط نجحت فى تقديم 1178 بحث علمي مشهود لها بالتميز في مختلف المجالات.

وأضاف أن ذلك التصنيف صدر فى يوليو الجارى 2020 معتمدًا فى تصنيفه على النشر العلمي العالمي المبوب فى قاعدة بيانات Clarivate الأمريكية وجودة هذه البحوث ونطاق الإشارة إليه، والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

وكشفت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولة ملف تصنيف الجامعة لدى وزارة التعليم أنه وفقًا لتصنيف "ليدن" الهولندي فقد تم تصنيف جامعة أسيوط فى المركز 16 بين أفضل جامعات الدول الأفريقية، وفى المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية وذلك بعد جامعات القاهرة، وعين شمس والمنصورة، والإسكندرية والزقازيق.

وأكد على استمرار الجهود داخل الجامعة بما يحقق مزيد من التقدم والارتقاء فى مختلف التصنيفات الدولية بما يليق بمكانة جامعة أسيوط المتميز وتاريخا العريق.

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