الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة لكل من: (حسام الدين قاسم عيسى مسلم - عمر أحمد عبد الوهاب سليم - أحمد أحمد رشاد سلامة - وائل أحمد كمال أبو المجد - حسام الدين محمد زكي - أيمن علي كامل - محمد فتحي أحمد إدريس).