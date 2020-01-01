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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:52 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير امتحانات الصف الرابع بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وعددها 6 شعب رافقه خلالها الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعميد كلية التربية النوعية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والالتزام بوجود أدوات التعقيم منذ دخول الطلاب من مدخل الكلية حتى اللجنة وتوافر الملصقات الإرشادية، والوعي الكبير الملموس من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كل الإمكانيات التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بأمان.
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

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