كيف استعدت المطارات لإعادة فتح الطيران بعد «كورونا»؟

بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على تفشي فيروس "كورونا" على مستوى العالم، بدأت الدول تأخذ الخبرة اللازمة في التعامل معه لتقليل نسبة الإصابات والوفيات بين شعوبهم، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في التعامل بين الناس وبعضها، وفي نفس الوقت أعادت طاقاتها الإنتاجية في كافة المجالات أيضًا بإجراءات وقائية.ومؤخرًا، أعادت عدد من الدول فتح مطاراتها مع الدول الأخرى، لإعادة حركة السياحة والتنقلات مرة أخرى، لكن مع الحرص الشديد على عدد من الإرشادات التي لا يسمح المطار بدخول الشخص إلى البلد دونها، ويأتي على رأسها تحليل البي سي ار، وأن تكون النتيجة، لضمان أن يكون هذا الشخص خاليًا من أعراض "كورونا"، التي قد تتسبب في إعادة تفشي المرض بين أرجائها بعد الوصول إلى إمكانية السيطرة النسبية على الأعداد فيها.ومن خلال أداة "flourish”، نرصد لكم أبرز تلك الدول التي أعادت فتح مطاراتها، وأهم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وفقًا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية.