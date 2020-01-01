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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1327 إصابة جديدة بكورونا في عمان

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 ص
عمان
عمان
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 1008 لعمانيين و319 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 62 ألفا و574 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس - أن إجمالي حالات الوفاة المسجلة فى السلطنة بلغ 290 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 40090.

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