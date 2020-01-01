1327 إصابة جديدة بكورونا في عمان
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 ص
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 1008 لعمانيين و319 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 62 ألفا و574 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس - أن إجمالي حالات الوفاة المسجلة فى السلطنة بلغ 290 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 40090.
وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس - أن إجمالي حالات الوفاة المسجلة فى السلطنة بلغ 290 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 40090.