السيسي لوفد القبائل الليبية: جهودنا تهدف لتفعيل إرادة الشعب الحرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هدف الجهود المصرية تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.وأكد السيسي في لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على جميع المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، اليوم الخميس.