«الداخلية» تهدي سلعا غذائية للأسر الأكثر احتياجا

تستكمل وزارة الداخلية، تنفيذ مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.وواصلت وزارة الداخلية، إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجا، حيث قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا، فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.