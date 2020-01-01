محمد أنور السادات يجمد عضويته في «الحركة المدنية»

أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تجميد عضويته في «الحركة المدنية»، بعد قرار الحزب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر».وأرسل السادات خطابًا إلى أعضاء «الحركة المدنية» لإبلاغهم بقرار الحزب المشاركة في الانتخابات وتجميد العضوية ضمن الحركة.وقال السادات في الخطاب إنه «من منطلق حرصي على العلاقة القوية التي تربطنا معا والصداقة التي جمعتنا لسنوات، ومعايشتنا معًا لأحداث ومواقف عديدة لم يتخل فيها أحد عن أداء دوره الوطني حرصًا على صالح الوطن ومصيره ومستقبله، ولما كان قرارالهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية بالمشاركة في انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب على خلاف ما ترتئيه الحركة لأسباب أقدرها وأتفهمها، لذا فقد قررت بأن أبادر رفعًا للحرج عن الأخوة الزملاء بتجميد عضويتي في الحركة المدنية الديمقراطية».وأكد السادات أنَّ يده ستظل ممدودة للتعاون مع الجميع في كل ما يحقق الصالح العام لمصر والمصريين.وشارك حزب «الإصلاح والتنمية» ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر» التي شكلها حزب «مستقبل وطن» وتضم تحالفًا من 11 حزبًا تخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة موحدة.