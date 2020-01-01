«الصحة العالمية» توضح فاعلية الكورتيزون في علاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الأبحاث أثبت فعالية بعض أنواع الكورتيزونات من تقليل نسب الوفيات في الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف الخولي أن الكورتيزونات لا تنفع مع الحالات البسيطة والمتوسطة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، يتضمن المؤتمر؛ تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد- 19"، إرشادات منظمة الصحة العالمية حول أنماط انتقال العدوى.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية.