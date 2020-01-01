حبس سيدتين لتسهيل الدعارة «أونلاين» بمدينة نصر

أمرت نياب مدينة نصر بحبس سيدتين، اليوم الخميس، لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت بمقابل مادى، 4 أيام على ذمة التحقيق.ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام إحدى السيدات بنشر صور لعدد من الفتيات عبر صفحة بأحد المواقع الإلكترونية، وتبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مادى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها إحدى السيدات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرت الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها واستغلالها للثانية فى ذات النشاط بمقابل مادى من خلال الصفحة المُشار إليها.وبمواجهة الثانية أيدت ذلك، وأضافت بتقاسمهما المبالغ المالية فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول – تبين احتواء أحدهما على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما.