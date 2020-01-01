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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 قساوسة يشاركون في صكوك الأضاحي بالمنيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:40 ص
صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية أوقاف المنيا اليوم الخميس، أن المديرية استلمت حتى الآن 520 صكا من كافة الإدارات بقرى ومدن المحافظة، إلى جانب بعض الأفراد الذين قدموا صكوكا مساهمين في النفع العام، بينهم 5 قساوسة.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن المديرية تسلمت 515 صكا من الإدارات المختلفة و5 صكوك أخرى من القساوسة ببعض مراكز المحافظة.

وأضاف عبد الرازق أن تلقى الصكوك مستمرة بمقر الإدارات والمديرية حتى قبيل عيد الأضحى المبارك وقيمة الصك 1800 جنيه، على أن تقوم المديرية بتوصيل الصكوك إلى مقر إقامة من يرغب في شراء الصك بهدف المشاركة المجتمعية وتوسعة دائرة النفع العام للمساهمة في إطعام الأسر الفقيرة وإدخال السعادة وإشباع الجائعين.

واختتم عبد الرازق قائلا: "نقدم الشكر لكل من ساهم في مشروع صكوك الأضاحي، والذي تتبناه الوزارة على مستوى الجمهورية، من خلال تقديم الوعي وثقافة الجمهور وتوعية الأئمة في توضيح مشروعية الصكوك وأهمية المشروع وما يقدمه من مساعدات لأبناء هذا الوطن".

وكانت المديرية أصدرت بيانا، حول أفضل ثلاث إدارات نشاطا في جمع صكوك الأضاحي لعام ۲۰۲۰ م ١٤٤١هجريا، وهي: ملوی، أوقاف المنيا القديمة، ودير مواس، ووجهت الشكر لتلك الإدارات بقياداتها وبأئمتها والعاملين بها الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وجديرين بتحملها وأداء واجبهم تجاه وطنهم ودينهم وشعبهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وشددت المديرية على أيدي باقي الإدارات أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه مؤسساتهم التي ينتمون إليها ووطنهم الذي يتعايشون على أرضه ودينهم الذي يبلغون تعاليمه وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لتحقيق ذلك، من خلال شرح ما يهدف إليه هذا المشروع من تكافل اجتماعي بين أبناء الوطن وما حققته وزارة الأوقاف من نجاحات من خلال هذا المشروع، منذ أن تبنته وعلى مدار سنوات مضت يشهد الجميع لها بما تقدمه لأبناء الوطن من خدمات تنمي روح المواطنة والولاء وغرس المحبة والقيم بين أبناء الوطن الواحد بمختلف فئاتهم وثقافتهم.

وأعلنت المديرية أنها ستكرم من يستحق التكريم لوفائه وجهده في نهاية العمل كالمعتاد، متمنين لمصر قيادة وشعبا دوام الأمن والأمان والرخاء والسلام.

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