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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 18 ألف كمامة مغشوشة بالقليوبية

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:40 ص
كمامة مغشوشة
كمامة مغشوشة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح رجال أمن محافظة القليوبية، اليوم الخميس، في ضبط 18 ألف كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر بقليوب.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (سائق، مقيم بشبرا الخيمة) بحيازة كميات كبيرة من الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات أو مستندات تدل على قانونية حيازتها، وبيعها للجمهور بأسعار باهظة مستغلًا الظروف الراهنة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم ضبط المتهم المذكور حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قليوب، وبتفتيشها تم العثور على 18000 كمامة "مجهولة المصدر"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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