ضبط ربة منزل وعامل استوليا على 2 مليون جنيه من المواطنين بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، من ضبط ربة منزل وعامل، نجحا فى الإستيلاء على 2 مليون جنيه بالنصب على المواطنين، إدعاء توظيفهم والحصول على أرباح منهم، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات من 9 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز الزقازيق، بقيام ربة منزل وعامل، بتحصيل مبالغ مالية منهم، تقارب الـ 2 مليون جنيه، لتوظيفها والحصول على عائد من أرباحها، وذلك بعمليات نصب.وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضهما على النيابة العامة.